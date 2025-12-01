Concert de l’Orchestre du Rhin Messias Dixit Niederbronn-les-Bains

42 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Une aventure musicale unique qui réunit l’Orchestre du Rhin et les jeunes voix du Chœur de l’Orchestre du Rhin, sous la direction de Luciano Bibiloni, pour donner à entendre une version inédite du Messie, l’une des pièces les plus populaires de G. F. Haendel.

Ce concert est une aventure musicale unique qui réunit l’Orchestre du Rhin et les jeunes voix du Chœur de l’Orchestre du Rhin, sous la direction de Luciano Bibiloni, pour donner à entendre une version inédite du Messie, l’une des pièces les plus populaires de G. F. Haendel, chef-d’œuvre du genre oratorio, alliée au Dixit Dominus du même compositeur. .

English :

A unique musical adventure that brings together the Orchestre du Rhin and the young voices of the Choir of the Orchestre du Rhin, conducted by Luciano Bibiloni, to present a never-before-heard version of Messiah, one of G. F. Handel?s most popular works.

German :

Ein einzigartiges musikalisches Abenteuer, das das Orchestre du Rhin und die jungen Stimmen des Ch?ur de l’Orchestre du Rhin unter der Leitung von Luciano Bibiloni zusammenbringt, um eine unveröffentlichte Version des Messias, eines der populärsten Stücke von G. F. Händel, zu Gehör zu bringen.

Italiano :

Questa avventura musicale unica riunisce l’Orchestre du Rhin e le giovani voci del Coro dell’Orchestre du Rhin, dirette da Luciano Bibiloni, per presentare una versione inedita del Messiah, una delle opere più popolari di G. F. Handel.

Espanol :

Esta aventura musical única reúne a la Orquesta del Rin y a las jóvenes voces del Coro de la Orquesta del Rin, dirigidas por Luciano Bibiloni, para presentar una versión inédita de El Mesías, una de las obras más populares de G. F. Haendel.

