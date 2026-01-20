Concert de l’orchestre Elektra et Amandine Beyer Eglise protestante unie des Batignolles Paris

L’orchestre Elektra et Amandine Beyer joueront des oeuvres de Vivaldi, Corelli, Rameau et Haendel le 22 février 2026 à 18h à l’église protestante unie des Batignolles. Entrée libre sans réservation au 44, bd des Batignolles.

Direction : Amandine Beyer.

L’orchestre Elektra est un orchestre amateur qui regroupe 90 musiciens et qui fête cette année ses 5 ans d’existence !

Programme détaillé :

Antonio VIVALDI : Concerto pour violon ‘in due cori’ en Ré majeur, RV 582

Arcangelo CORELLI : Concerto grosso n°8 en sol mineur, opus 6

Jean-Philippe RAMEAU : Suite extraite des opéras Zaïs, Zoroastre, Les Fêtes d’Hébé

George Frideric HAENDEL : Water Music, Suite n°2

Le dimanche 22 février 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Eglise protestante unie des Batignolles 44, bd des Batignolles 75017 Paris

https://orchestre-elektra.fr/programmation/



