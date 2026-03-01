Concert de l’orchestre Elektra et l’ensemble vocal du conservatoire de Pantin Eglise Notre-Dame des Foyers Paris
Concert de l’orchestre Elektra et l’ensemble vocal du conservatoire de Pantin Eglise Notre-Dame des Foyers Paris vendredi 27 mars 2026.
L’orchestre Elektra et l’ensemble vocal du conservatoire de Pantin interpréteront les Planètes de Holst ainsi que Les Comètes, une création mondiale de l’oeuvre de Robin Melchior, le 27 mars 2026 à 20h30 à l’Eglise Notre-Dame des Foyers.
Entrée libre sans réservation au 18 rue de Tanger, 75019 Paris.
L’orchestre Elektra est un orchestre amateur qui regroupe 90 musiciens et qui fête cette année ses 5 ans d’existence !
Chef d’orchestre : Mattia BORNATI
Cheffe assistante : Lamar ELIAS
Cheffe de chœur : Albane BAUDUIN
L’orchestre Elektra et l’ensemble vocal du conservatoire de Pantin vous embarquent pour un voyage musical interstellaire le 27 mars 2026 !
Le vendredi 27 mars 2026
de 20h30 à 22h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Eglise Notre-Dame des Foyers 18, rue de Tanger 75019 Paris
https://orchestre-elektra.fr/
