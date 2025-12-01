Concert de l’orchestre ENJEUX Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

Gaspard Thomas : 24ème Concerto pour piano de Mozart

Direction Didier Nguyen

Didier Nguyen : 1er mouvement du 2ème Concerto de Rachmaninov

Direction Baptiste Nguyen

1ère partie : Rodages de concours supérieur de piano

Concert pour piano et orchestre



MOZART, RACHMANINOV et plus



à l’auditorium du conservatoire Charles Munch

Le mercredi 17 décembre 2025

de 20h00 à 21h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-17T21:00:00+01:00

fin : 2025-12-17T22:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-17T20:00:00+02:00_2025-12-17T21:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS