Concert de l’orchestre ENJEUX Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS mercredi 17 décembre 2025.
Gaspard Thomas : 24ème Concerto pour piano de Mozart
Direction Didier Nguyen
Didier Nguyen : 1er mouvement du 2ème Concerto de Rachmaninov
Direction Baptiste Nguyen
1ère partie : Rodages de concours supérieur de piano
Concert pour piano et orchestre
MOZART, RACHMANINOV et plus
à l’auditorium du conservatoire Charles Munch
Le mercredi 17 décembre 2025
de 20h00 à 21h30
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS