Concert de l’orchestre ENJEUX Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS mercredi 17 décembre 2025.

Gaspard Thomas : 24ème Concerto pour piano de Mozart

Direction Didier Nguyen

Didier Nguyen : 1er mouvement du 2ème Concerto de Rachmaninov

Direction Baptiste Nguyen

1ère partie : Rodages de concours supérieur de piano

Concert pour piano et orchestre

MOZART, RACHMANINOV et plus

à l’auditorium du conservatoire Charles Munch
Le mercredi 17 décembre 2025
de 20h00 à 21h30
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti  75011 PARIS