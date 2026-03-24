Concert de l’orchestre et de la chorale de l’Ecole des Arts Fumel Vallée du Lot

Salle des fêtes Saint-Vite Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’école des Arts Fumel Vallée du Lot vous propose un concert de leurs l’orchestre et chorale.

Buvette proposée par le comité des fêtes de Saint-Vite.

L’école des Arts Fumel Vallée du Lot vous propose un concert de leurs l’orchestre et chorale.

Buvette proposée par le comité des fêtes de Saint-Vite. .

Salle des fêtes Saint-Vite 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 46 85

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English : Concert de l’orchestre et de la chorale de l’Ecole des Arts Fumel Vallée du Lot

The Fumel Vallée du Lot School of the Arts presents a concert by their orchestra and choir.

Refreshments provided by the Comité des fêtes de Saint-Vite.

L’événement Concert de l’orchestre et de la chorale de l’Ecole des Arts Fumel Vallée du Lot Saint-Vite a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Villeneuve Vallée du Lot