Concert de l’orchestre et de la chorale de l’Ecole des Arts Fumel Vallée du Lot Saint-Vite
Concert de l’orchestre et de la chorale de l’Ecole des Arts Fumel Vallée du Lot Saint-Vite dimanche 29 mars 2026.
Concert de l’orchestre et de la chorale de l’Ecole des Arts Fumel Vallée du Lot
Salle des fêtes Saint-Vite Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
L’école des Arts Fumel Vallée du Lot vous propose un concert de leurs l’orchestre et chorale.
Buvette proposée par le comité des fêtes de Saint-Vite.
L’école des Arts Fumel Vallée du Lot vous propose un concert de leurs l’orchestre et chorale.
Buvette proposée par le comité des fêtes de Saint-Vite. .
Salle des fêtes Saint-Vite 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 46 85
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English : Concert de l’orchestre et de la chorale de l’Ecole des Arts Fumel Vallée du Lot
The Fumel Vallée du Lot School of the Arts presents a concert by their orchestra and choir.
Refreshments provided by the Comité des fêtes de Saint-Vite.
L’événement Concert de l’orchestre et de la chorale de l’Ecole des Arts Fumel Vallée du Lot Saint-Vite a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Villeneuve Vallée du Lot