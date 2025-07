Concert de l’orchestre français des jeunes Chissey-sur-Loue

Concert de l’orchestre français des jeunes Chissey-sur-Loue dimanche 10 août 2025.

Concert de l’orchestre français des jeunes

Eglise Saint-Christophe Chissey-sur-Loue Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10 18:30:00

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Dans la continuité de notre collaboration avec l’Orchestre Français des Jeunes (OFJ) et la Saline Royale d’Arc et Senans, l’Association pour la conservation du Patrimoine de Chissey-sur-Loue, Chatelay et Germigney vous propose un nouveau concert dans l’église Saint Christophe, le dimanche 10 aout 2025 à 18h30. L’entrée en sera libre, mais un large chapeau vous permettra de recueillir vos dons éventuels!

L’OFJ nous propose cette année un octuor à cordes (4 violons, 2 altos et 2 violoncelles) qui interprétera Deux pièces pour octuor à cordes, op. 11 de Dmitri Chostakovitch (1906-1975) 1924 1925, ainsi que le Quatuor à cordes de Rita Strohl (1865 -1941) pour cordes.

Vous pouvez en prendre connaissance par exemple ici https://www.youtube.com/watch?v=dgL8hCrV1vk

Au grand plaisir de vous y retrouver pour un moment musical et convivial de très grande qualité.

Horaires

Dimanche 10 août 2025 à 18h30, Église saint Christophe de Chissey-sur-Loue. .

Eglise Saint-Christophe Chissey-sur-Loue 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté animation@valdamour.com

English : Concert de l’orchestre français des jeunes

German : Concert de l’orchestre français des jeunes

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de l’orchestre français des jeunes Chissey-sur-Loue a été mis à jour le 2025-07-19 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR