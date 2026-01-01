Concert de l’orchestre harmonie de Coutances Salle Claude Massu Pirou

Concert de l’orchestre harmonie de Coutances

Salle Claude Massu Place des bocagers Pirou Manche

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24 22:30:00

2026-01-24

Âmes nomades

L’orchestre d’harmonie de Coutances et ses soixante musiciens, vous invitent à un long et beau voyage musical qui raconte avec une grande finesse et une délicate authenticité, la culture de ces peuples et la résilience qui les caractérise. .

Salle Claude Massu Place des bocagers Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 79 85 80 62 aetmcanu@orange.fr

