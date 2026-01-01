Concert de l’orchestre harmonie de Coutances Salle Claude Massu Pirou
Concert de l’orchestre harmonie de Coutances Salle Claude Massu Pirou samedi 24 janvier 2026.
Concert de l’orchestre harmonie de Coutances
Salle Claude Massu Place des bocagers Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24 22:30:00
Date(s) :
2026-01-24
Âmes nomades
L’orchestre d’harmonie de Coutances et ses soixante musiciens, vous invitent à un long et beau voyage musical qui raconte avec une grande finesse et une délicate authenticité, la culture de ces peuples et la résilience qui les caractérise. .
Salle Claude Massu Place des bocagers Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 79 85 80 62 aetmcanu@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de l’orchestre harmonie de Coutances
L’événement Concert de l’orchestre harmonie de Coutances Pirou a été mis à jour le 2025-12-30 par Côte Ouest Centre Manche