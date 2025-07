Concert de l’orchestre junior de Suffolk (UK) ! Rouen

Place du Général de Gaulle Rouen Seine-Maritime

Début : 2025-07-28 20:00:00

fin : 2025-07-28 21:00:00

2025-07-28

Ne manquez pas une soirée musicale haute en couleur avec le Suffolk Youth Wind Orchestra !

Rendez-vous mardi 28 juillet à 20h à l’abbatiale Saint-Ouen de Rouen, pour un concert gratuit exceptionnel.

Composé de jeunes musicien·ne·s talentueux·ses âgé·e·s de 13 à 21 ans, l’orchestre vous propose un programme varié mêlant musique classique, œuvres pour orchestre à vent, musiques de film et morceaux populaires.

Dirigé par Michael Waters et Mark Whiteman, tous deux musiciens chevronnés au parcours remarquable, le Suffolk Youth Wind Orchestra vous fera vivre un moment vibrant, accessible à toutes et tous.

Entrée libre une belle occasion de découvrir la vitalité de la musique d’ensemble dans une ambiance conviviale et festive !

Place du Général de Gaulle Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 47 10 33 acfea.france@gmail.com

English : Concert de l’orchestre junior de Suffolk (UK) !

Don’t miss a colorful musical evening with the Suffolk Youth Wind Orchestra!

Join us on Tuesday, July 28 at 8pm at the Abbey of Saint-Ouen in Rouen, for an exceptional free concert.

Made up of talented young musicians aged 13 to 21, the orchestra offers a varied program of classical music, works for wind orchestra, film music and popular tunes.

Conducted by Michael Waters and Mark Whiteman, both seasoned musicians with remarkable backgrounds, the Suffolk Youth Wind Orchestra will give you a vibrant experience, accessible to all.

Free admission? a great opportunity to discover the vitality of ensemble music in a friendly, festive atmosphere!

German :

Verpassen Sie nicht einen farbenfrohen Musikabend mit dem Suffolk Youth Wind Orchestra!

Wir treffen uns am Dienstag, den 28. Juli um 20 Uhr in der Abteikirche Saint-Ouen in Rouen zu einem außergewöhnlichen Gratiskonzert.

Das Orchester besteht aus talentierten jungen Musikerinnen und Musikern im Alter von 13 bis 21 Jahren und bietet ein abwechslungsreiches Programm aus klassischer Musik, Werken für Blasorchester, Filmmusik und populären Stücken.

Das Suffolk Youth Wind Orchestra wird von Michael Waters und Mark Whiteman geleitet, zwei erfahrenen Musikern mit einem bemerkenswerten Werdegang, und wird Sie mitreißen.

Der Eintritt ist frei ? eine gute Gelegenheit, die Vitalität der Ensemblemusik in einer freundlichen und festlichen Atmosphäre zu entdecken!

Italiano :

Non perdetevi una colorata serata di musica con la Suffolk Youth Wind Orchestra!

Unitevi a noi martedì 28 luglio alle 20.00 presso l’Abbazia di Saint-Ouen a Rouen per un eccezionale concerto gratuito.

Composta da giovani musicisti di talento di età compresa tra i 13 e i 21 anni, l’orchestra propone un programma vario che combina musica classica, opere per orchestra di fiati, musica da film e brani popolari.

Diretta da Michael Waters e Mark Whiteman, entrambi musicisti esperti con un notevole background, la Suffolk Youth Wind Orchestra vi offrirà un’esperienza vibrante e accessibile a tutti.

L’ingresso è gratuito: una grande opportunità per scoprire la vitalità della musica d’insieme in un’atmosfera amichevole e festosa!

Espanol :

No se pierda una colorida velada musical con la Joven Orquesta de Vientos de Suffolk

Únase a nosotros el martes 28 de julio a las 20:00 en la Abadía de Saint-Ouen de Ruán para disfrutar de un excepcional concierto gratuito.

Formada por jóvenes músicos de 13 a 21 años, la orquesta ofrece un programa variado que combina música clásica, obras para orquesta de viento, música de películas y melodías populares.

Dirigida por Michael Waters y Mark Whiteman, ambos músicos experimentados con notables antecedentes, la Suffolk Youth Wind Orchestra le brindará una experiencia vibrante, accesible a todos.

La entrada es gratuita… ¡una gran oportunidad para descubrir la vitalidad de la música de conjunto en un ambiente amistoso y festivo!

