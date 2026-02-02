Concert de l’orchestre Junior et de la Chorale de l’Espérance Mareuillaise Château en fête Château de Bellussière Rudeau-Ladosse
Concert de l’orchestre Junior et de la Chorale de l’Espérance Mareuillaise Château en fête Château de Bellussière Rudeau-Ladosse dimanche 19 avril 2026.
Concert de l’orchestre Junior et de la Chorale de l’Espérance Mareuillaise Château en fête
Château de Bellussière 163 route du roc du diable Rudeau-Ladosse Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
L’Espérance Mareuillaise présente l’orchestre Junior et la chorale, dirigée par Justina Colijn-Oosters.
Billeterie au chapeau.
Le spectacle sera suivi d’une collation après le concert.
Cette animation est prévue en extérieur avec possibilité de repli à l’intérieur en cas de mauvais temps (annulation)
Sans réservation. .
Château de Bellussière 163 route du roc du diable Rudeau-Ladosse 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@bellussiere.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de l’orchestre Junior et de la Chorale de l’Espérance Mareuillaise Château en fête
L’événement Concert de l’orchestre Junior et de la Chorale de l’Espérance Mareuillaise Château en fête Rudeau-Ladosse a été mis à jour le 2026-01-30 par Groupe CDT 24