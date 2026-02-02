Concert de l’orchestre Junior et de la Chorale de l’Espérance Mareuillaise Château en fête Château de Bellussière Rudeau-Ladosse

Concert de l’orchestre Junior et de la Chorale de l’Espérance Mareuillaise Château en fête

Château de Bellussière 163 route du roc du diable Rudeau-Ladosse Dordogne

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

2026-04-19

L’Espérance Mareuillaise présente l’orchestre Junior et la chorale, dirigée par Justina Colijn-Oosters.

Billeterie au chapeau.

Le spectacle sera suivi d’une collation après le concert.

Cette animation est prévue en extérieur avec possibilité de repli à l’intérieur en cas de mauvais temps (annulation)

Sans réservation. .

Château de Bellussière 163 route du roc du diable Rudeau-Ladosse 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@bellussiere.com

