Concert de l'orchestre Junior et de la Chorale de l'Espérance Mareuillaise Château en fête Château de Bellussière Rudeau-Ladosse dimanche 19 avril 2026.

Château de Bellussière 163 route du roc du diable Rudeau-Ladosse Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

2026-04-19
2026-04-19

2026-04-19

L’Espérance Mareuillaise présente l’orchestre Junior et la chorale, dirigée par Justina Colijn-Oosters.

Billeterie au chapeau.

Le spectacle sera suivi d’une collation après le concert.

Cette animation est prévue en extérieur avec possibilité de repli à l’intérieur en cas de mauvais temps (annulation)

Sans réservation.   .

Château de Bellussière 163 route du roc du diable Rudeau-Ladosse 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   contact@bellussiere.com

