Concert de l’orchestre Komos Église Saint-Martin-des-Marais / Saint-Martin-Des-Champs PARIS

Concert de l’orchestre Komos Église Saint-Martin-des-Marais / Saint-Martin-Des-Champs PARIS vendredi 24 octobre 2025.

Venez assister aux concerts de KOMOS, l’orchestre amateur sans chef d’orchestre !

Programme :

Mozart – Sérénade pour cordes « Une petite musique de nuit »

Mozart – Divertimento pour vents

Salieri – Symphonie en Ré Majeur « Il giorno onomastico »

Les concerts sont à tarification libre, vous pouvez participer aux frais liés à l’organisation des concerts et à la vie de l’association selon vos possibilités dès la réservation ou à la sortie du concert (en espèces uniquement).

Concerts de l’orchestre Komos les 24 et 25 octobre à l’église Saint-Martin des Champs !

Du vendredi 24 octobre 2025 au samedi 25 octobre 2025 :

vendredi, samedi

de 20h30 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-24T23:30:00+02:00

fin : 2025-10-26T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-24T20:30:00+02:00_2025-10-24T22:00:00+02:00;2025-10-25T20:30:00+02:00_2025-10-25T22:00:00+02:00

Église Saint-Martin-des-Marais / Saint-Martin-Des-Champs 36 rue Albert Thomas 75010 PARIS