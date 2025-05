Concert de l’orchestre Musaval – Maison pour Tous La Farandole Valence, 24 mai 2025 20:00, Valence.

Drôme

Concert de l’orchestre Musaval Maison pour Tous La Farandole 25 rue Albert Thomas Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 20:00:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Un concert de musique classique, mais pas seulement, émaillé de musique traditionnelle, de gospel,

.

Maison pour Tous La Farandole 25 rue Albert Thomas

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 27 76 89 musaval@laposte.net

English :

A concert of classical music, but not only, peppered with traditional and gospel music,

German :

Ein Konzert mit klassischer Musik, aber nicht nur, gespickt mit traditioneller Musik und Gospelmusik,

Italiano :

Un concerto di musica classica, ma non solo, condito da musica tradizionale e gospel,

Espanol :

Un concierto de música clásica, pero no sólo, salpicado de música tradicional y gospel,

L’événement Concert de l’orchestre Musaval Valence a été mis à jour le 2025-05-13 par Valence Romans Tourisme