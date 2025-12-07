Concert de l’orchestre MUSAVAL Rue Jean-François Fournel Valence

Concert de l’orchestre MUSAVAL

Rue Jean-François Fournel Eglise Sainte Claire Valence

Début : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Un beau concert à partager en famille le dimanche après-midi juste au moment où on ne sait pas forcément quoi faire… un beau concert joyeux, varié, mêlant le classique au Gospel en passant par le traditionnel arménien.

+33 7 86 27 76 89 musaval@laposte.net

English :

A beautiful concert to share with the family on a Sunday afternoon, just when you don’t necessarily know what to do… a joyful, varied concert, mixing classical music with Gospel and traditional Armenian.

German :

Ein schönes Konzert für die ganze Familie am Sonntagnachmittag, wenn man nicht unbedingt weiß, was man tun soll? Ein schönes, fröhliches, abwechslungsreiches Konzert, das Klassik, Gospel und traditionelle armenische Musik miteinander verbindet.

Italiano :

Un grande concerto da condividere con la famiglia la domenica pomeriggio, quando non si sa bene cosa fare. Un concerto gioioso e vario, che mescola musica classica, gospel e tradizionale armena.

Espanol :

Un gran concierto para compartir en familia un domingo por la tarde, justo cuando no se sabe muy bien qué hacer… un concierto alegre y variado, que mezcla música clásica con gospel y armenia tradicional.

