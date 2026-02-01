Concert de l’Orchestre national À Vent’Age LOURDES Lourdes

Concert de l’Orchestre national À Vent’Age LOURDES Lourdes vendredi 27 février 2026.

Concert de l’Orchestre national À Vent’Age

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 19:00:00
fin : 2026-02-27

Date(s) :
2026-02-27

Concert de l’Orchestre national À Vent’Age
Première partie Alliance Musicale de Lourdes

Entrée: 5€

Renseignement à: francis.lelaurin@orange.fr
  .

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie   francis.lelaurin@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by the Orchestre national À Vent?Age
Opening act: Alliance Musicale de Lourdes

Admission: 5?

Information at: francis.lelaurin@orange.fr

L’événement Concert de l’Orchestre national À Vent’Age Lourdes a été mis à jour le 2026-01-30 par OT de Lourdes|CDT65