Concert de l’Orchestre national À Vent’Age LOURDES Lourdes

Concert de l’Orchestre national À Vent’Age

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Première partie Alliance Musicale de Lourdes

Entrée: 5€

Renseignement à: francis.lelaurin@orange.fr

English :

Concert by the Orchestre national À Vent?Age

Opening act: Alliance Musicale de Lourdes

Admission: 5?

Information at: francis.lelaurin@orange.fr

