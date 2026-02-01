Concert de l’Orchestre national À Vent’Age LOURDES Lourdes
Concert de l’Orchestre national À Vent’Age LOURDES Lourdes vendredi 27 février 2026.
Début : 2026-02-27 19:00:00
fin : 2026-02-27
Première partie Alliance Musicale de Lourdes
Entrée: 5€
Renseignement à: francis.lelaurin@orange.fr
LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie francis.lelaurin@orange.fr
English :
Concert by the Orchestre national À Vent?Age
Opening act: Alliance Musicale de Lourdes
Admission: 5?
Information at: francis.lelaurin@orange.fr
