Concert de l’Orchestre National d’Auvergne Saint-Pourçain-sur-Sioule

Concert de l’Orchestre National d’Auvergne

Église Sainte-Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2025-09-13 21:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Pour clore en beauté sa résidence sur le territoire, l’Orchestre National Auvergne-Rhône-Alpes vous invite à un concert exceptionnel au cœur de l’Église Sainte-Croix.

Église Sainte-Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com

English :

To round off its residency in the region, the Orchestre National Auvergne-Rhône-Alpes invites you to an exceptional concert in the heart of the Eglise Sainte-Croix.

German :

Zum krönenden Abschluss seines Aufenthalts in der Region lädt das Orchestre National Auvergne-Rhône-Alpes zu einem außergewöhnlichen Konzert im Herzen der Kirche Sainte-Croix ein.

Italiano :

Per concludere in bellezza la sua residenza nella regione, l’Orchestre National Auvergne-Rhône-Alpes vi invita a un concerto eccezionale nel cuore dell’Eglise Sainte-Croix.

Espanol :

Para cerrar con broche de oro su estancia en la región, la Orquesta Nacional de Auvernia-Ródano-Alpes le invita a un concierto excepcional en el corazón de la iglesia Sainte-Croix.

