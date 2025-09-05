Concert de l’Orchestre National de Bretagne TST Saint-Pol-de-Léon

Concert de l’Orchestre National de Bretagne TST Saint-Pol-de-Léon samedi 21 mars 2026.

Concert de l’Orchestre National de Bretagne

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon Finistère

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Chaud, riche, brillant… Préparez-vous à une expérience musicale unique avec le Quintette Breizh Brass !

Leur son, décrit comme chaud, riche et brillant, vous enveloppera dès les premières notes. Mené par Fabien Bollich, première trompette de l’ONB, cet ensemble propose un programme aussi éclectique que virtuose.

Attendez-vous à un voyage musical captivant, allant de la musique baroque intemporelle aux airs entraînants de West Side Story de Leonard Bernstein, sans oublier les arrangements d’œuvres classiques du grand répertoire.

Tout public.

Billetterie par téléphone, mail, en ligne ou au TST le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h. .

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52

