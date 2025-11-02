Concert de l’Orchestre National D’Ile-de-France Villiers-sous-Grez
Concert de l’Orchestre National D’Ile-de-France Villiers-sous-Grez dimanche 2 novembre 2025.
Concert de l’Orchestre National D’Ile-de-France
Foyer Rural Jean-Louis Garban, Allée Jean Tardieu Villiers-sous-Grez Seine-et-Marne
Tarif : – – 5 EUR
Tarif réduit
Jeune -28 ans, Etudiants
Début : 2025-11-02 16:00:00
fin : 2025-11-02 17:30:00
2025-11-02
De Mozart à Nino Rota, un tour d’Europe de l’orchestre à cordes
Foyer Rural Jean-Louis Garban, Allée Jean Tardieu Villiers-sous-Grez 77760 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 43 68 76 00 massart.gabriel@gmail.com
English :
From Mozart to Nino Rota, a European tour of the string orchestra
German :
Von Mozart bis Nino Rota, eine Streicherreise durch Europa
Italiano :
Da Mozart a Nino Rota, un tour europeo dell’orchestra d’archi
Espanol :
De Mozart a Nino Rota, una gira europea de la orquesta de cuerda
