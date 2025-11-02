Concert de l’Orchestre National D’Ile-de-France Villiers-sous-Grez

Concert de l’Orchestre National D’Ile-de-France

Foyer Rural Jean-Louis Garban, Allée Jean Tardieu Villiers-sous-Grez Seine-et-Marne

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit

Jeune -28 ans, Etudiants

Début : 2025-11-02 16:00:00

fin : 2025-11-02 17:30:00

2025-11-02

De Mozart à Nino Rota, un tour d’Europe de l’orchestre à cordes

Foyer Rural Jean-Louis Garban, Allée Jean Tardieu Villiers-sous-Grez 77760 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 43 68 76 00 massart.gabriel@gmail.com

English :

From Mozart to Nino Rota, a European tour of the string orchestra

German :

Von Mozart bis Nino Rota, eine Streicherreise durch Europa

Italiano :

Da Mozart a Nino Rota, un tour europeo dell’orchestra d’archi

Espanol :

De Mozart a Nino Rota, una gira europea de la orquesta de cuerda

