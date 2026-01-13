Concert de l’orchestre Notes Île Salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron

Concert de l’orchestre Notes Île

Salle de l’Escale Rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28 23:00:00

2026-02-28

L’orchestre Notes Île, vous invite à un moment musical convivial et accessible à tous. Composé d’une trentaine de musiciens amateurs de tous âges, Notes Île partage avant tout le plaisir de jouer ensemble et de faire vivre la musique sur le territoire.

Salle de l'Escale Rue de la Libération Saint-Denis-d'Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr

English :

The Notes Île orchestra invites you to enjoy a convivial musical moment accessible to all. Made up of some thirty amateur musicians of all ages, Notes Île shares above all the pleasure of playing together and bringing music to life in the region.

