Concert de l’Orchestre Pays Basque « Vivaldi & Corelli- Virtuosité à l’italienne »

Couvent des Récollets 1 place des Récollets Ciboure Pyrénées-Atlantiques

2026-02-07

2026-02-07

2026-02-07

Ce concert est une immersion dans l’Italie baroque, une époque foisonnante durant laquelle se succèdent de virtuoses violonistes compositeurs, dont l’un des plus célèbres, Antonio Vivaldi. À cette période, l’émergence de l’orchestre et des concertos transforment le paysage musical, les parties solistes se distinguent et s’entremêlent avec le concerto grosso. Amandine Beyer au talent incomparable sublimera ce programme lumineux, composé d’œuvres qui ont façonné la vie musicale de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle.

Programme

· Sinfonia pour l’oratorio de Loulier Isabella d’Este , Arcangelo Corelli

· Suite extraite du Florilegiu, Georg Muffat

· Concerto n°2 sol min, Francesco Durante

· Concerto ré min RV 565, Antonio Vivaldi

· Concerto grosso, Dall’Abaco

Invitée : Amandine Beyer, violon baroque .

Couvent des Récollets 1 place des Récollets Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

