Concert de l’Orchestre Philarmonique André Stapfer Grand Kursaal Besançon
Concert de l’Orchestre Philarmonique André Stapfer Grand Kursaal Besançon mardi 21 avril 2026.
Concert de l’Orchestre Philarmonique André Stapfer
Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 19:30:00
fin : 2026-04-21 23:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Le Club Rotary Besançon Est organise un concert au profit de 2 associations Rire Médecin et le Comité Départemental de Sport adapté. C’est l’Orchestre Philarmonique André Stapfer sous la Direction de Pascal Vuillemin qui proposera
Le Concerto pour piano N°1 en Mi mineur de Frédéric Chopin avec Guillaume Bellom au clavier
L’Intermède de la Boda de Luis Alonso de Géronimo Gimenez ainsi que l’ouverture de la Cenerentola, tirée du dernier opéra Bouffe composé par Gioacchino Rossini .
Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté https://www.helloasso.com/associations/rotary-besancon-est/evenements/7eme-concert-caritatif-organise-par-le-club-rotary-besancon-est
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English : Concert de l’Orchestre Philarmonique André Stapfer
L’événement Concert de l’Orchestre Philarmonique André Stapfer Besançon a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON