Concert de l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg Beblenheim

Concert de l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg
1 rue du 5 décembre Beblenheim Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-09-12 20:00:00
2025-09-12
Dans le cadre des concerts décentralisés, en partenariat avec la Collectivité européenne d’Alsace, l’Orchestre philharmonique de Strasbourg donnera un concert gratuit à l’église protestante Saint-Sébastien de Beblenheim.
Entrée gratuite sur réservation .
1 rue du 5 décembre Beblenheim 68980 Haut-Rhin Grand Est
