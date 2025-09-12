Concert de l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg Beblenheim

1 rue du 5 décembre Beblenheim Haut-Rhin

Vendredi 2025-09-12 20:00:00

Dans le cadre des concerts décentralisés, en partenariat avec la Collectivité européenne d’Alsace, l’Orchestre philharmonique de Strasbourg donnera un concert gratuit à l’église protestante Saint-Sébastien de Beblenheim.

Entrée gratuite sur réservation .

1 rue du 5 décembre Beblenheim 68980 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

