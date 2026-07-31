Concert de l’orchestre St Colomban Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains
dimanche 22 novembre 2026 · Basilique St Pierre · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Concert de l’orchestre St Colomban
Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 16:00:00
fin : 2026-11-22 17:30:00
Date(s) :
2026-11-22
Fort de son succès l’année précédente, le renouvellement d’un moment unique associant l’ensemble Vocal et l’orchestre Saint-Colomban semblait une évidence. Par la reprise des œuvres de Jean-Sébastien Bach, nous souhaitons lui rendre hommage en vous transportant dans son univers.
Au programme :
– Suites orchestrales n°2 et 3
– Concerto pour hautbois en ré mineur
– Motet Lobet den Herrn
– Magnificat en Ré majeur
Orchestre Saint-Colomban sous la direction musicale de Claude Jourdan.
Ensemble vocal Arcanes sous la direction de Jean-Michel Montornes.
Billetterie et renseignements : Denis GROSJEAN au 06 77 06 48 61 / denirojean@wanadoo.fr ou Claude JOURDAN : claudejourdan70200@laposte.net .
Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 06 48 61 claudejourdan70200@laposte.net
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English : Concert de l’orchestre St Colomban
L’événement Concert de l’orchestre St Colomban Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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