Concert de l’orchestre St Colomban Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Concert de l’orchestre St Colomban

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 16:00:00

fin : 2026-11-22 17:30:00

Date(s) :

2026-11-22

Fort de son succès l’année précédente, le renouvellement d’un moment unique associant l’ensemble Vocal et l’orchestre Saint-Colomban semblait une évidence. Par la reprise des œuvres de Jean-Sébastien Bach, nous souhaitons lui rendre hommage en vous transportant dans son univers.

Au programme :

– Suites orchestrales n°2 et 3

– Concerto pour hautbois en ré mineur

– Motet Lobet den Herrn

– Magnificat en Ré majeur

Orchestre Saint-Colomban sous la direction musicale de Claude Jourdan.

Ensemble vocal Arcanes sous la direction de Jean-Michel Montornes.

Billetterie et renseignements : Denis GROSJEAN au 06 77 06 48 61 / denirojean@wanadoo.fr ou Claude JOURDAN : claudejourdan70200@laposte.net .

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 06 48 61 claudejourdan70200@laposte.net

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English : Concert de l’orchestre St Colomban

L’événement Concert de l’orchestre St Colomban Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)