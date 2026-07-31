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AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Concert de l’orchestre St Colomban Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains

dimanche 22 novembre 2026 · Basilique St Pierre · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Basilique St Pierre
Adresse
1 Place Saint-Pierre
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
20 20 20 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Luxeuil-les-Bains

Concert de l’orchestre St Colomban

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 16:00:00
fin : 2026-11-22 17:30:00

Date(s) :
2026-11-22

Fort de son succès l’année précédente, le renouvellement d’un moment unique associant l’ensemble Vocal et l’orchestre Saint-Colomban semblait une évidence. Par la reprise des œuvres de Jean-Sébastien Bach, nous souhaitons lui rendre hommage en vous transportant dans son univers.
Au programme :
– Suites orchestrales n°2 et 3
– Concerto pour hautbois en ré mineur
– Motet Lobet den Herrn
– Magnificat en Ré majeur
Orchestre Saint-Colomban sous la direction musicale de Claude Jourdan.
Ensemble vocal Arcanes sous la direction de Jean-Michel Montornes.

Billetterie et renseignements : Denis GROSJEAN au 06 77 06 48 61 / denirojean@wanadoo.fr ou Claude JOURDAN : claudejourdan70200@laposte.net   .

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 06 48 61  claudejourdan70200@laposte.net

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English : Concert de l’orchestre St Colomban

L’événement Concert de l’orchestre St Colomban Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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