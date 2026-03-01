Concert de l’Orchestre Symphonique de Chartres Chartres

Concert de l’Orchestre Symphonique de Chartres

Tarif : 15 EUR

Samedi 2026-03-07 20:30:00

Concert de l’Orchestre Symphonique de Chartres (OSC) sous la direction musicale de Fabrice Héricourt Une soirée avec Mozart.

L’OSC vous invite à découvrir ou redécouvrir W. A Mozart dans un programme illustrant le génie Mozartien. Les œuvres que nous avons choisies pour vous, nous racontent un Mozart enjoué, théâtral, vif, parfois un peu sarcastique…, illustrant la parfaite maîtrise de son art. Réservation et billetterie auprès du théâtre de Chartres. 15 .

Boulevard Chasles Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79

English :

Concert by the Orchestre Symphonique de Chartres (OSC) under the musical direction of Fabrice Héricourt: An evening with Mozart.

