Concert de l’Orchestre Symphonique de Chartres Luisant

Concert de l’Orchestre Symphonique de Chartres

108 Avenue Maurice Maunoury Luisant Eure-et-Loir

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2026-01-31 20:30:00

Pour célébrer la nouvelle année, l’Orchestre Symphonique de Chartres vous convie à un hommage vibrant à Mozart, né il y a 270 ans.

Sous la direction d’Hervé Moinard, découvrez un programme pétillant et théâtral qui révèle toute la vivacité, l’élégance et l’espièglerie du génie mozartien. Une soirée lumineuse, idéale pour commencer l’année en beauté. 12 .

+33 2 37 91 09 75 culturel@ville-luisant.fr

English :

To celebrate the New Year, the Orchestre Symphonique de Chartres invites you to a vibrant tribute to Mozart, born 270 years ago.

