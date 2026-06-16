Concert de l’orchestre symphonique de jeunes Alvarez Beigbeder (espagne) 37 ème Festival international des Eurochestries Saint-Martin-d’Ary
Concert de l’orchestre symphonique de jeunes Alvarez Beigbeder (espagne) 37 ème Festival international des Eurochestries Saint-Martin-d’Ary vendredi 7 août 2026.
Saint-Martin-d’Ary
Concert de l’orchestre symphonique de jeunes Alvarez Beigbeder (espagne) 37 ème Festival international des Eurochestries
Les halles des rives du Mouzon Saint-Martin-d’Ary Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Dans le cadre du festival international d’orchestres de jeunes Eurochestries pour son 37ème anniversaire, concert de l’Orchestre symphonique de jeunes de Jerez de la Frontera Espagne
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Les halles des rives du Mouzon Saint-Martin-d’Ary 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 20 20
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English :
As part of the Eurochestries International Youth Orchestra Festival, celebrating its 37th anniversary, a concert by the Jerez de la Frontera Youth Symphony Orchestra—Spain
L’événement Concert de l’orchestre symphonique de jeunes Alvarez Beigbeder (espagne) 37 ème Festival international des Eurochestries Saint-Martin-d’Ary a été mis à jour le 2026-06-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge