Concert de l’orchestre symphonique de jeunes Alvarez Beigbeder (espagne) 37 ème Festival international des Eurochestries Saint-Martin-d’Ary vendredi 7 août 2026.

Saint-Martin-d’Ary

Concert de l’orchestre symphonique de jeunes Alvarez Beigbeder (espagne) 37 ème Festival international des Eurochestries

Les halles des rives du Mouzon Saint-Martin-d’Ary Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Dans le cadre du festival international d’orchestres de jeunes Eurochestries pour son 37ème anniversaire, concert de l’Orchestre symphonique de jeunes de Jerez de la Frontera Espagne

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Les halles des rives du Mouzon Saint-Martin-d’Ary 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 20 20

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English :

As part of the Eurochestries International Youth Orchestra Festival, celebrating its 37th anniversary, a concert by the Jerez de la Frontera Youth Symphony Orchestra—Spain

L’événement Concert de l’orchestre symphonique de jeunes Alvarez Beigbeder (espagne) 37 ème Festival international des Eurochestries Saint-Martin-d’Ary a été mis à jour le 2026-06-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge