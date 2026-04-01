CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L’UNION Sorèze
CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L’UNION Sorèze dimanche 12 avril 2026.
Sorèze
CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L’UNION
Abbaye école de Sorèze Sorèze Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:30:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Un concert de musique classique dans un cadre historique
Concert de l’Orchestre Symphonique de L’Union, sous la direction de Laurent Itier, à l’abbatiale de la cité de Sorèze, avec la chorale Zic Asso sous la direction de Jean-Marie Maurin.
Venez nombreux partager ce splendide moment musical !
Participation libre. .
Abbaye école de Sorèze Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 50 86 38
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English :
A classical music concert in a historic setting
L’événement CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L’UNION Sorèze a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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