Sorèze

CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L’UNION

Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:30:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

La musique classique dans le cadre historique de l’abbaye-école !

Concert de l’Orchestre Symphonique de L’Union, sous la direction de Laurent Itier, à l’abbatiale de la cité de Sorèze.

Venez nombreux partager ce splendide moment musical !

Participation libre. .

Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 50 86 38

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English :

Classical music in the historic abbey school!

L’événement CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L’UNION Sorèze a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE