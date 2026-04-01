CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L’UNION Sorèze
CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L’UNION Sorèze dimanche 12 avril 2026.
Sorèze
CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L’UNION
Sorèze Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:30:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
La musique classique dans le cadre historique de l’abbaye-école !
Concert de l’Orchestre Symphonique de L’Union, sous la direction de Laurent Itier, à l’abbatiale de la cité de Sorèze.
Venez nombreux partager ce splendide moment musical !
Participation libre. .
Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 50 86 38
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English :
Classical music in the historic abbey school!
L’événement CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L’UNION Sorèze a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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