Concert de l’Orchestre Symphonique des Jeunes Européens Eurochestries Auditorium Salle des fêtes Jarnac
Concert de l’Orchestre Symphonique des Jeunes Européens Eurochestries Auditorium Salle des fêtes Jarnac vendredi 17 avril 2026.
Concert de l’Orchestre Symphonique des Jeunes Européens Eurochestries
Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 17:00:00
fin : 2026-04-17 19:30:00
Date(s) :
2026-04-17
60 jeunes musiciens de haut niveau venus d’Estonie, d’Espagne, de Lituanie, de Slovaquie et de France partageront avec vous un répertoire varié et divertissant lors de deux soirées exceptionnelles.
Ces concerts symphoniques s’adressent à tous !
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Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 25 30 secretariat.eurochestries@orange.fr
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English :
60 top young musicians from Estonia, Spain, Lithuania, Slovakia and France will share a varied and entertaining repertoire with you over two exceptional evenings.
These symphony concerts are for everyone!
L’événement Concert de l’Orchestre Symphonique des Jeunes Européens Eurochestries Jarnac a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Cognac