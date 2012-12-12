Concert de l’Orchestre Symphonique des Jeunes Européens Eurochestries Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Jonzac

Concert de l’Orchestre Symphonique des Jeunes Européens Eurochestries

Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Place de l’église Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 17:00:00

fin : 2026-04-18 19:30:00

Date(s) :

2026-04-18

60 jeunes musiciens de haut niveau venus d’Estonie, d’Espagne, de Lituanie, de Slovaquie et de France partageront avec vous un répertoire varié et divertissant lors de deux soirées exceptionnelles.

Ces concerts symphoniques s’adressent à tous !

.

Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Place de l’église Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 secretariat.eurochestries@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

60 top young musicians from Estonia, Spain, Lithuania, Slovakia and France will share a varied and entertaining repertoire with you over two exceptional evenings.

These symphonic concerts are for everyone!

L’événement Concert de l’Orchestre Symphonique des Jeunes Européens Eurochestries Jonzac a été mis à jour le 2026-03-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge