Concert de l’Orchestre symphonique des Vals de Saintonge Eldorado Salle Pierre Bergé Saint-Pierre-d’Oléron

Concert de l’Orchestre symphonique des Vals de Saintonge
Eldorado Salle Pierre Bergé 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Musiques de Film Les plus grands thèmes du 7ᵉ art par l’Orchestre Symphonique des Vals de Saintonge
Eldorado Salle Pierre Bergé 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 32 77
English : Concert by the Orchestre symphonique des Vals de Saintonge
Film Musics? The greatest themes of 7? art by the Orchestre Symphonique des Vals de Saintonge
German : Konzert des Symphonieorchesters der Vals de Saintonge
Musik aus Filmen ? Die größten Themen der 7. Kunst durch das Orchestre Symphonique des Vals de Saintonge
Italiano :
Musica da film? I più grandi temi di 7? arte dell’Orchestre Symphonique des Vals de Saintonge
Espanol : Concierto de la Orchestre symphonique des Vals de Saintonge
¿ Música de cine ? Los grandes temas del arte del 7? por la Orchestre Symphonique des Vals de Saintonge
