Concert de l’Orchestre symphonique des Vals de Saintonge Eldorado Salle Pierre Bergé Saint-Pierre-d’Oléron

Concert de l’Orchestre symphonique des Vals de Saintonge

Eldorado Salle Pierre Bergé 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Musiques de Film Les plus grands thèmes du 7ᵉ art par l’Orchestre Symphonique des Vals de Saintonge

.

Eldorado Salle Pierre Bergé 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 32 77

English : Concert by the Orchestre symphonique des Vals de Saintonge

Film Musics? The greatest themes of 7? art by the Orchestre Symphonique des Vals de Saintonge

German : Konzert des Symphonieorchesters der Vals de Saintonge

Musik aus Filmen ? Die größten Themen der 7. Kunst durch das Orchestre Symphonique des Vals de Saintonge

Italiano :

Musica da film? I più grandi temi di 7? arte dell’Orchestre Symphonique des Vals de Saintonge

Espanol : Concierto de la Orchestre symphonique des Vals de Saintonge

¿ Música de cine ? Los grandes temas del arte del 7? por la Orchestre Symphonique des Vals de Saintonge

L’événement Concert de l’Orchestre symphonique des Vals de Saintonge Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes