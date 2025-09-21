Concert de l’Orchestre Symphonique du Berry Collégiale Saint-Sylvain Levroux

Concert de l’Orchestre Symphonique du Berry Collégiale Saint-Sylvain Levroux dimanche 21 septembre 2025.

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Clôturez votre journée avec un concert de l’Orchestre Symphonique du Berry, en la collègaile Saint-Sylvain. Accès libre.

Collégiale Saint-Sylvain Place de l’Hôtel-de-Ville 36110 Levroux Levroux 36110 Levroux Indre Centre-Val de Loire Collégiale du XIe siècle. Majestueuse nef gothique et son abside à dix ogives et quatre statues. Stalles du XVIe siècle. Statues en bois polychrome des XVIe et XVIIe siècles. Buffet d’orgues de 1502 (le plus ancien répertorié en France).

