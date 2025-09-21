Concert de l’Orchestre Symphonique du Berry OPUS 36 Levroux

Dans le cadre des journées du patrimoine, les 50 musiciens d’Opus36 feront résonner la collégiale de Levroux avec des œuvres de musique symphonique française.

Dernière chance pour écouter ce programme qui explore différents compositeurs incontournables de la fin du 19e siècle, tels Saint-Saëns, Berlioz, Gounod et, un peu plus récent, Ravel. .

Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 99 69 61

English :

As part of the Heritage Days program, the 50 musicians of Opus36 will bring French symphonic music to the collegiate church of Levroux.

German :

Im Rahmen der Tage des offenen Denkmals werden die 50 Musiker von Opus36 die Stiftskirche von Levroux mit Werken der französischen Symphoniemusik zum Klingen bringen.

Italiano :

Nell’ambito del programma delle Giornate del Patrimonio, i 50 musicisti dell’Opus36 suoneranno musica sinfonica francese nella chiesa collegiata di Levroux.

Espanol :

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, los 50 músicos de Opus36 interpretarán música sinfónica francesa en la colegiata de Levroux.

