Concert de l’orchestre symphonique du Perche Sarthois Commerveil

Début : 2025-10-05 16:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Concert de l’orchestre symphonique du Perche Sarthois à l’église de Commerveil
Profitez du concert de l’orchestre symphonique du Perche Sarthois à l’église de Commerveil le dimanche 5 octobre à partir de 16h !
Direction Pierre Ledru
Participation libre.   .

Commerveil 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 

English :

Concert by the Perche Sarthois symphony orchestra at Commerveil church

German :

Konzert des Symphonieorchesters von Perche Sarthois in der Kirche von Commerveil

Italiano :

Concerto dell’orchestra sinfonica Perche Sarthois nella chiesa di Commerveil

Espanol :

Concierto de la orquesta sinfónica del Perche Sarthois en la iglesia de Commerveil

