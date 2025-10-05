Concert de l’orchestre symphonique du Perche Sarthois Commerveil
Concert de l’orchestre symphonique du Perche Sarthois Commerveil dimanche 5 octobre 2025.
Concert de l’orchestre symphonique du Perche Sarthois
Commerveil Sarthe
Début : 2025-10-05 16:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-05
Concert de l’orchestre symphonique du Perche Sarthois à l’église de Commerveil
Profitez du concert de l’orchestre symphonique du Perche Sarthois à l’église de Commerveil le dimanche 5 octobre à partir de 16h !
Direction Pierre Ledru
Participation libre. .
Commerveil 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
English :
Concert by the Perche Sarthois symphony orchestra at Commerveil church
German :
Konzert des Symphonieorchesters von Perche Sarthois in der Kirche von Commerveil
Italiano :
Concerto dell’orchestra sinfonica Perche Sarthois nella chiesa di Commerveil
Espanol :
Concierto de la orquesta sinfónica del Perche Sarthois en la iglesia de Commerveil
