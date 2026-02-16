Concert de l’Orchestre Symphonique du Perche Sarthois Nogent-le-Rotrou

Concert de l’Orchestre Symphonique du Perche Sarthois

15 Avenue de la République Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2026-03-08 15:30:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

La Balise du Perche vous invite à un voyage musical.

L’Orchestre Symphonique du Perche Sarthois, dirigé par Pierre Ledru vous fera vibrer avec un répertoire varié, mêlant classiques (Rossini, Fauré, Verdi, Ravel) et musiques de films.

Prix libre

Pendant l’entracte buvette et gâteaux

15 Avenue de la République Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

La Balise du Perche invites you on a musical journey.

The Orchestre Symphonique du Perche Sarthois, conducted by Pierre Ledru, will thrill you with a varied repertoire combining the classics (Rossini, Fauré, Verdi, Ravel) and film music.

Free admission

During intermission: refreshments and cakes

