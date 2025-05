Concert de l’Orchestre symphonique du Sud-ouest – TARBES Tarbes, 25 mai 2025 17:00, Tarbes.

Hautes-Pyrénées

Concert de l’Orchestre symphonique du Sud-ouest TARBES Place St Jean Tarbes Hautes-Pyrénées

L’Orchestre Symphonique du Sud-Ouest vous donne rendez-vous pour un concert de musique classique riche en contrastes.

Une soirée pour tous les publics, curieux comme mélomanes confirmés.

Au programme, vous pourrez entendre le Larghetto de la Sérénade pour cordes puis le Salut d’Amour d’Elgar, l’Interlude de Rosamunde de Schubert, l’Ouverture de Coriolan et enfin la Symphonie n°1 de Beethoven.

Initialement créé en 2007 par le chef d’orchestre Bernard SALLES qui l’a dirigé jusqu’ à son départ en retraite en 2020, l’OSSO a ensuite été dirigé par Alain PERPETUE jusqu’en 2024.

Depuis cette année, l’OSSO, qui est avant tout une association de musiciens amateurs palois faisant appel à un encadrement de musiciens professionnels, sera dirigé par des chefs différents choisis par les musiciens eux-mêmes selon les types de programme à mettre en œuvre.

Pour ce programme en formation symphonique purement instrumentale, l’OSSO a choisi le jeune chef Miguel Angel VAZQUEZ, talent prometteur de la classe de direction d’orchestre du Professeur Gaëtan KUCHTA au sein du Conservatoire à Rayonnement Régional de PAU.

Chef d’orchestre actif au Mexique, en Colombie, en France et en Espagne, il a dirigé de nombreuses formations, tant professionnelles que de jeunes musiciens. Engagé en faveur de la démocratisation de la musique, il a fondé l’Orchestre des Jeunes de sa ville, Dolores Hidalgo, avec lequel il a donné plus de quarante concerts à vocation pédagogique.

Il est également à l’origine de l’Orchestre d’Harmonie des Jeunes « Matías Juárez » et de plusieurs stages de perfectionnement réunissant des maîtres de renom. Invité régulièrement pour des master-classes, il collabore avec divers festivals et institutions musicales en Amérique latine.

English :

The Orchestre Symphonique du Sud-Ouest invites you to a classical music concert rich in contrasts.

An evening for all audiences, from the curious to confirmed music lovers.

The program includes the Larghetto from the Serenade for Strings, followed by Elgar’s Salut d’Amour, the Interlude from Schubert’s Rosamunde, the Overture from Coriolan and Beethoven’s Symphony No. 1.

Initially created in 2007 by conductor Bernard SALLES, who led the orchestra until his retirement in 2020, the OSSO was then led by Alain PERPETUE until 2024.

As of this year, the OSSO, which is first and foremost an association of amateur musicians from Pau with the support of professional musicians, will be directed by different conductors chosen by the musicians themselves according to the type of program to be implemented.

For this purely instrumental symphonic program, the OSSO has chosen young conductor Miguel Angel VAZQUEZ, a promising talent in Professor Gaëtan KUCHTA’s conducting class at the Conservatoire à Rayonnement Régional de PAU.

An active conductor in Mexico, Colombia, France and Spain, he has led numerous ensembles, both professional and young musicians. Committed to the democratization of music, he founded the Youth Orchestra of his hometown, Dolores Hidalgo, with whom he has given over forty educational concerts.

He was also behind the creation of the « Matías Juárez » Youth Harmony Orchestra and several advanced training courses with renowned masters. Regularly invited to give master-classes, he collaborates with various festivals and musical institutions in Latin America.

German :

Das Orchestre Symphonique du Sud-Ouest lädt Sie zu einem kontrastreichen Konzert klassischer Musik ein.

Ein Abend für alle Zuschauer, Neugierige wie erfahrene Musikliebhaber.

Auf dem Programm stehen das Larghetto aus der Serenade für Streicher, dann Elgars Salut d’Amour, Schuberts Rosamunde-Interlude, die Coriolan-Ouvertüre und schließlich Beethovens Symphonie Nr. 1.

Das OSSO wurde 2007 von dem Dirigenten Bernard SALLES gegründet, der es bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2020 leitete. Danach wurde es bis 2024 von Alain PERPETUE geleitet.

Seit diesem Jahr wird das OSSO, das in erster Linie eine Vereinigung von Amateurmusikern aus Palais ist, die auf die Unterstützung von Berufsmusikern zurückgreifen, von verschiedenen Dirigenten geleitet, die von den Musikern selbst je nach Art des Programms, das sie umsetzen wollen, ausgewählt werden.

Für dieses Programm in rein instrumentaler sinfonischer Besetzung hat das OSSO den jungen Dirigenten Miguel Angel VAZQUEZ ausgewählt, ein vielversprechendes Talent aus der Dirigierklasse von Professor Gaëtan KUCHTA am Conservatoire à Rayonnement Régional in PAU.

Als aktiver Dirigent in Mexiko, Kolumbien, Frankreich und Spanien hat er zahlreiche Formationen geleitet, sowohl professionelle als auch junge Musiker. Er engagierte sich für die Demokratisierung der Musik und gründete das Jugendorchester seiner Heimatstadt Dolores Hidalgo, mit dem er über 40 pädagogische Konzerte gab.

Außerdem gründete er das Jugendblasorchester « Matías Juárez » und veranstaltete mehrere Workshops mit renommierten Meistern. Er wird regelmäßig zu Meisterkursen eingeladen und arbeitet mit verschiedenen Festivals und Musikinstitutionen in Lateinamerika zusammen.

Italiano :

L’Orchestre Symphonique du Sud-Ouest vi invita a un concerto di musica classica ricco di contrasti.

Una serata per tutti, dal curioso all’appassionato di musica.

Il programma prevede il Larghetto dalla Serenata per archi, seguito dal Salut d’Amour di Elgar, dall’Interludio da Rosamunde di Schubert, dall’Ouverture del Coriolano e dalla Sinfonia n. 1 di Beethoven.

Fondata inizialmente nel 2007 dal direttore Bernard SALLES, che l’ha guidata fino al suo ritiro nel 2020, l’OSSO è stata poi guidata da Alain PERPETUE fino al 2024.

A partire da quest’anno, l’OSSO, che è prima di tutto un’associazione di musicisti dilettanti di Pau che si avvalgono del supporto di musicisti professionisti, sarà diretta da diversi direttori scelti dai musicisti stessi in base al tipo di programma da realizzare.

Per questo programma sinfonico puramente strumentale, l’OSSO ha scelto il giovane direttore d’orchestra Miguel Angel VAZQUEZ, un promettente talento della classe di direzione d’orchestra del professor Gaëtan KUCHTA presso il Conservatoire à Rayonnement Régional de PAU.

Direttore d’orchestra attivo in Messico, Colombia, Francia e Spagna, ha diretto numerosi ensemble, sia di professionisti che di giovani musicisti. Impegnato nella democratizzazione della musica, ha fondato l’Orchestra Giovanile della sua città natale, Dolores Hidalgo, con la quale ha tenuto più di quaranta concerti didattici.

È stato anche artefice della creazione dell’Orchestra Armonica Giovanile Matías Juárez e di una serie di corsi di perfezionamento con maestri rinomati. Invitato regolarmente a tenere masterclass, collabora con diversi festival e istituzioni musicali dell’America Latina.

Espanol :

La Orchestre Symphonique du Sud-Ouest le invita a un concierto de música clásica lleno de contrastes.

Una velada para todos, desde el curioso hasta el melómano experimentado.

El programa incluye el Larghetto de la Serenata para cuerdas, seguido del Salut d’Amour de Elgar, el Interludio de Rosamunde de Schubert, la Obertura de Coriolan y la Sinfonía nº 1 de Beethoven.

Fundada inicialmente en 2007 por el director Bernard SALLES, que dirigió la orquesta hasta su jubilación en 2020, la OSSO fue dirigida después por Alain PERPETUE hasta 2024.

A partir de este año, la OSSO, que es ante todo una asociación de músicos aficionados de Pau que recurren al apoyo de músicos profesionales, será dirigida por diferentes directores elegidos por los propios músicos en función del tipo de programa que se vaya a realizar.

Para este programa sinfónico puramente instrumental, la OSSO ha elegido al joven director Miguel Ángel VAZQUEZ, talento prometedor de la clase de dirección del profesor Gaëtan KUCHTA en el Conservatoire à Rayonnement Régional de PAU.

Director activo en México, Colombia, Francia y España, ha dirigido numerosos conjuntos, tanto profesionales como de jóvenes músicos. Comprometido con la democratización de la música, fundó la Orquesta Juvenil de su ciudad natal, Dolores Hidalgo, con la que ha ofrecido más de cuarenta conciertos didácticos.

También fue el artífice de la creación de la Orquesta de Armonía Juvenil Matías Juárez y de varios cursos de perfeccionamiento con maestros de renombre. Invitado regularmente a impartir clases magistrales, colabora con diversos festivales e instituciones musicales de América Latina.

