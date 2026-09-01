Informations pratiques

Le Poinçonnet

Concert de l’orchestre Symphonique Région Centre-Tours

Rue du 30 Août 1944 Le Poinçonnet Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

L’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire Tours est reconnu comme l’une des meilleures formations orchestrales françaises, de par la qualité de ses musiciens, l’originalité et la diversité de ses programmations.

Les musiciens reviennent pour vous proposer une nouvelle soirée musicale enchantée. L’ensemble est dirigé par le prestigieux chef d’orchestre Marc Leroy-Calatayud. 15 .

Rue du 30 Août 1944 Le Poinçonnet 36330 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 60 55 35

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English :

New Year’s Eve party organized by the Comité des fêtes du Poinçonnet.

L’événement Concert de l’orchestre Symphonique Région Centre-Tours Le Poinçonnet a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Châteauroux Berry Tourisme