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AGENDA · Le Poinçonnet

Concert de l’orchestre Symphonique Région Centre-Tours Le Poinçonnet

samedi 19 septembre 2026 · Le Poinçonnet

Concert de l’orchestre Symphonique Région Centre-Tours Le Poinçonnet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Rue du 30 Août 1944
Ville
36330 Le Poinçonnet
Département
Indre
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Le Poinçonnet

Concert de l’orchestre Symphonique Région Centre-Tours

Rue du 30 Août 1944 Le Poinçonnet Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

L’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire Tours est reconnu comme l’une des meilleures formations orchestrales françaises, de par la qualité de ses musiciens, l’originalité et la diversité de ses programmations.
Les musiciens reviennent pour vous proposer une nouvelle soirée musicale enchantée. L’ensemble est dirigé par le prestigieux chef d’orchestre Marc Leroy-Calatayud. 15  .

Rue du 30 Août 1944 Le Poinçonnet 36330 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 60 55 35 

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English :

New Year’s Eve party organized by the Comité des fêtes du Poinçonnet.

L’événement Concert de l’orchestre Symphonique Région Centre-Tours Le Poinçonnet a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Châteauroux Berry Tourisme