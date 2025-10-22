Concert de l’Orchestre Symphonique Région Centre Val-de-Loire Tours Avoine

Concert de l’Orchestre Symphonique Région Centre Val-de-Loire Tours

Rue de l’Ardoise Avoine Indre-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-09

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09

Seront joués lors de ce concert

Antonín Dvořák

Danse Slave Série 1B 83 Ut majeur

Beatrice Berrut

Concerto pour piano n°1, La Queste del Saint Graal

(création mondiale)

Antonín Dvořák

Symphonie N°7

Direction musicale Simon Proust

Rue de l’Ardoise Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 98 11 15 serviceculturel@ville-avoine.fr

English :

The concert will feature

Antonín Dvo?ák

Slavonic Dance Series 1B 83 C major

Beatrice Berrut

Piano Concerto No. 1, La Queste del Saint Graal

(world premiere)

Antonín Dvo?ák

Symphony No. 7

Musical director: Simon Proust

German :

In diesem Konzert werden gespielt:

Antonín Dvo?ák

Slawischer Tanz Serie 1B 83 C-Dur

Beatrice Berrut

Klavierkonzert Nr. 1, La Queste del Saint Graal (Die Suche nach dem Heiligen Gral)

(Welturaufführung)

Antonín Dvo?ák

Symphonie Nr. 7

Musikalische Leitung: Simon Proust

Italiano :

Il concerto presenterà

Antonín Dvo?ák

Danza slava serie 1B 83 do maggiore

Beatrice Berrut

Concerto per pianoforte e orchestra n. 1, La Queste del Saint Graal

(prima mondiale)

Antonín Dvo?ák

Sinfonia n. 7

Direttore: Simon Proust

Espanol :

En el concierto participarán

Antonín Dvo?ák

Serie de Danzas Eslavas 1B 83 Do mayor

Beatrice Berrut

Concierto para piano n.º 1, La Queste del Saint Graal

(estreno mundial)

Antonín Dvo?ák

Sinfonía nº 7

Director: Simon Proust

