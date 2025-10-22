Concert de l’Orchestre Symphonique Région Centre Val-de-Loire Tours Avoine
Concert de l’Orchestre Symphonique Région Centre Val-de-Loire Tours Avoine lundi 9 février 2026.
Concert de l’Orchestre Symphonique Région Centre Val-de-Loire Tours
Rue de l’Ardoise Avoine Indre-et-Loire
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-02-09
fin : 2026-02-09
Date(s) :
2026-02-09
Seront joués lors de ce concert
Antonín Dvořák
Danse Slave Série 1B 83 Ut majeur
Beatrice Berrut
Concerto pour piano n°1, La Queste del Saint Graal
(création mondiale)
Antonín Dvořák
Symphonie N°7
Direction musicale Simon Proust
Rue de l’Ardoise Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 98 11 15 serviceculturel@ville-avoine.fr
English :
The concert will feature
Antonín Dvo?ák
Slavonic Dance Series 1B 83 C major
Beatrice Berrut
Piano Concerto No. 1, La Queste del Saint Graal
(world premiere)
Antonín Dvo?ák
Symphony No. 7
Musical director: Simon Proust
German :
In diesem Konzert werden gespielt:
Antonín Dvo?ák
Slawischer Tanz Serie 1B 83 C-Dur
Beatrice Berrut
Klavierkonzert Nr. 1, La Queste del Saint Graal (Die Suche nach dem Heiligen Gral)
(Welturaufführung)
Antonín Dvo?ák
Symphonie Nr. 7
Musikalische Leitung: Simon Proust
Italiano :
Il concerto presenterà
Antonín Dvo?ák
Danza slava serie 1B 83 do maggiore
Beatrice Berrut
Concerto per pianoforte e orchestra n. 1, La Queste del Saint Graal
(prima mondiale)
Antonín Dvo?ák
Sinfonia n. 7
Direttore: Simon Proust
Espanol :
En el concierto participarán
Antonín Dvo?ák
Serie de Danzas Eslavas 1B 83 Do mayor
Beatrice Berrut
Concierto para piano n.º 1, La Queste del Saint Graal
(estreno mundial)
Antonín Dvo?ák
Sinfonía nº 7
Director: Simon Proust
L’événement Concert de l’Orchestre Symphonique Région Centre Val-de-Loire Tours Avoine a été mis à jour le 2025-10-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme