Concert de l'Orchestre Symphonique Région Centre Val-de-Loire Tours Avoine

Concert de l'Orchestre Symphonique Région Centre Val-de-Loire Tours

Concert de l’Orchestre Symphonique Région Centre Val-de-Loire Tours Avoine lundi 9 février 2026.

Concert de l’Orchestre Symphonique Région Centre Val-de-Loire Tours

Rue de l’Ardoise Avoine Indre-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-02-09
fin : 2026-02-09

Date(s) :
2026-02-09

Seront joués lors de ce concert
Antonín Dvořák
Danse Slave Série 1B 83 Ut majeur

Beatrice Berrut
Concerto pour piano n°1, La Queste del Saint Graal
(création mondiale)

Antonín Dvořák
Symphonie N°7
Direction musicale Simon Proust
Rue de l’Ardoise Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 98 11 15  serviceculturel@ville-avoine.fr

English :

The concert will feature
Antonín Dvo?ák
Slavonic Dance Series 1B 83 C major

Beatrice Berrut
Piano Concerto No. 1, La Queste del Saint Graal
(world premiere)

Antonín Dvo?ák
Symphony No. 7
Musical director: Simon Proust

German :

In diesem Konzert werden gespielt:
Antonín Dvo?ák
Slawischer Tanz Serie 1B 83 C-Dur

Beatrice Berrut
Klavierkonzert Nr. 1, La Queste del Saint Graal (Die Suche nach dem Heiligen Gral)
(Welturaufführung)

Antonín Dvo?ák
Symphonie Nr. 7
Musikalische Leitung: Simon Proust

Italiano :

Il concerto presenterà
Antonín Dvo?ák
Danza slava serie 1B 83 do maggiore

Beatrice Berrut
Concerto per pianoforte e orchestra n. 1, La Queste del Saint Graal
(prima mondiale)

Antonín Dvo?ák
Sinfonia n. 7
Direttore: Simon Proust

Espanol :

En el concierto participarán
Antonín Dvo?ák
Serie de Danzas Eslavas 1B 83 Do mayor

Beatrice Berrut
Concierto para piano n.º 1, La Queste del Saint Graal
(estreno mundial)

Antonín Dvo?ák
Sinfonía nº 7
Director: Simon Proust

