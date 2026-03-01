Concert de l’orchestre symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours Bourgueil

Concert de l’orchestre symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours

Place Marcellin Renault Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 22:00:00

Date(s) :

2026-03-28

L’OSRCT obtient depuis plusieurs années une reconnaissance internationale, tant pour ses activités symphoniques que lyriques. Il est aussi reconnu comme l’une des meilleures formations orchestrales françaises, étant donné la qualité de ses musiciens, l’originalité et la diversité de ses programmations.

Au programme

“Jean Sibelius” Concerto pour violon Opus 47 Symphonie N.2

Cheffe d’orchestre Clara Bajet

Soliste violon Svetlin Roussev 15 .

Place Marcellin Renault Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 72 85 13 00

English :

For several years now, the OSRCT has been gaining international recognition for both its symphonic and operatic activities. It is also recognized as one of France?s finest orchestral ensembles, given the quality of its musicians and the originality and diversity of its…

