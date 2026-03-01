Concert de l’orchestre symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours Bourgueil
Concert de l’orchestre symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours Bourgueil samedi 28 mars 2026.
Concert de l’orchestre symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours
Place Marcellin Renault Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28 22:00:00
Date(s) :
2026-03-28
L’OSRCT obtient depuis plusieurs années une reconnaissance internationale, tant pour ses activités symphoniques que lyriques. Il est aussi reconnu comme l’une des meilleures formations orchestrales françaises, étant donné la qualité de ses musiciens, l’originalité et la diversité de ses…
L’OSRCT obtient depuis plusieurs années une reconnaissance internationale, tant pour ses activités symphoniques que lyriques. Il est aussi reconnu comme l’une des meilleures formations orchestrales françaises, étant donné la qualité de ses musiciens, l’originalité et la diversité de ses programmations.
Au programme
“Jean Sibelius” Concerto pour violon Opus 47 Symphonie N.2
Cheffe d’orchestre Clara Bajet
Soliste violon Svetlin Roussev 15 .
Place Marcellin Renault Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 72 85 13 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For several years now, the OSRCT has been gaining international recognition for both its symphonic and operatic activities. It is also recognized as one of France?s finest orchestral ensembles, given the quality of its musicians and the originality and diversity of its…
L’événement Concert de l’orchestre symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours Bourgueil a été mis à jour le 2026-02-24 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE