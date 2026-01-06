Concert de l’orchestre symphonique Saarlorraine Lorentzen
Concert de l’orchestre symphonique Saarlorraine Lorentzen dimanche 21 juin 2026.
Concert de l’orchestre symphonique Saarlorraine
Place du château Lorentzen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
L’orchestre symphonique de Saarlorraine jouera dans cour du Château de Lorentzen, sous la direction de Götz Hartmann.
Au programme Symphonie n°1 de Ludwig van Beethoven Symphonie n°1 de Philipp Jakob Riotte et autres pièces.
Entrée libre plateau
Repli à salle Stengel en cas de mauvaise météo. .
Place du château Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est info@orchestre-symphonique.de
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de l’orchestre symphonique Saarlorraine Lorentzen a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue