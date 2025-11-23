Concert de l’Orchestre Universitaire de l’UBO Rue de Verdun Camaret-sur-Mer
Concert de l'Orchestre Universitaire de l'UBO Rue de Verdun Camaret-sur-Mer dimanche 23 novembre 2025.
Rue de Verdun Eglise Saint-Rémi Camaret-sur-Mer Finistère
Début : 2025-11-23 16:30:00
fin : 2025-11-23 18:30:00
2025-11-23
Camaret (Église Saint-Rémi)
Concert au profit du Téléthon, organisé par l’association Presqu’Iléthon.
Au programme
– West side story, Leonard Bernstein
– Carmen (Suite n°1 et Danse Bohème de la Suite n°2), Georges Bizet
– Spartacus (Adagio de Spartacus et Phrygia), Aram Khatchatourian
– Le Roi d’Ys (Ouverture), Edouard Lalo
– Once upon a time in America, Ennio Morricone
– La folie des grandeurs, Michel Polnareff
– Roméo et Juliette (La danse des chevaliers), Sergueï Prokofiev
– Schéhérazade (Suite symphonique, mouvement n°1), Nikolaï Rimski-Korsakov
– Le lac des cygnes (Suite pour orchestre, scène n°1), Piotr Ilitch Tchaïkovski
Tarifs 10 € 6 € pour les 12-17 ans gratuit pour les -12 ans. .
Rue de Verdun Eglise Saint-Rémi Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 7 70 27 98 31
