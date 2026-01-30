Concert de l’Orchestre universitaire de Tours Courçay

Concert de l'Orchestre universitaire de Tours

Concert de l’Orchestre universitaire de Tours Courçay vendredi 27 mars 2026.

Concert de l’Orchestre universitaire de Tours

Allée de la Garenne Courçay Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27

Date(s) :
2026-03-27

Concert de l’Orchestre universitaire de Tours le vendredi 27 mars à 20h30 à la salle polyvalente de Courcay.
Concert de l’Orchestre universitaire de Tours le vendredi 27 mars à 20h30 à la salle polyvalente de Courcay.   .

Allée de la Garenne Courçay 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 16 06 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by the Orchestre universitaire de Tours on Friday March 27 at 8:30 pm at the Salle polyvalente in Courcay.

L’événement Concert de l’Orchestre universitaire de Tours Courçay a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER