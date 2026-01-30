Concert de l’Orchestre universitaire de Tours Courçay
Allée de la Garenne Courçay Indre-et-Loire
Début : 2026-03-27 20:30:00
2026-03-27
Concert de l’Orchestre universitaire de Tours le vendredi 27 mars à 20h30 à la salle polyvalente de Courcay.
Concert de l’Orchestre universitaire de Tours le vendredi 27 mars à 20h30 à la salle polyvalente de Courcay. .
Allée de la Garenne Courçay 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 16 06
English :
Concert by the Orchestre universitaire de Tours on Friday March 27 at 8:30 pm at the Salle polyvalente in Courcay.
