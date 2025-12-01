Concert de l’Orchestre Universitaire de Tours Francueil

Concert de l’Orchestre Universitaire de Tours

Concert de l’Orchestre Universitaire de Tours Danses symphoniques, de Vienne à Veracruz le samedi 13 décembre 2025 à 20h à la salle polyvalente de Francueil. Entrée libre.

Francueil 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 91 43

English :

Orchestre Universitaire de Tours concert Danses symphoniques, de Vienne à Veracruz on Saturday December 13, 2025 at 8pm at the Salle polyvalente in Francueil. Free admission.

