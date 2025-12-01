Concert de l’Orchestre Universitaire de Tours Francueil

Concert de l'Orchestre Universitaire de Tours

Concert de l’Orchestre Universitaire de Tours Francueil samedi 13 décembre 2025.

Concert de l’Orchestre Universitaire de Tours

Francueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Concert de l’Orchestre Universitaire de Tours Danses symphoniques, de Vienne à Veracruz le samedi 13 décembre 2025 à 20h à la salle polyvalente de Francueil. Entrée libre.
Concert de l’Orchestre Universitaire de Tours Danses symphoniques, de Vienne à Veracruz le samedi 13 décembre 2025 à 20h à la salle polyvalente de Francueil. Entrée libre.   .

Francueil 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 91 43 

English :

Orchestre Universitaire de Tours concert Danses symphoniques, de Vienne à Veracruz on Saturday December 13, 2025 at 8pm at the Salle polyvalente in Francueil. Free admission.

L’événement Concert de l’Orchestre Universitaire de Tours Francueil a été mis à jour le 2025-12-10 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER