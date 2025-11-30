Concert de l’Orchestres d’Harmonie de La Machine Salle des fêtes La Machine

Concert de l’Orchestres d’Harmonie de La Machine

Salle des fêtes Rue de Decize La Machine Nièvre

Gratuit

Début : 2025-11-30 15:30:00

fin : 2025-11-30 17:30:00

2025-11-30

L’Orchestre d’Harmonie de La Machine vous invite à un concert exceptionnel placé sous le thème “Moteur… Musique”. Au programme les plus belles musiques de films revisitées avec passion.

Près de trente musiciens se réuniront sur scène pour transporter le public au cœur de l’univers cinématographique et éveiller l’imaginaire

Entrée gratuite .

