Concert de l'Orchestres d'Harmonie de La Machine Salle des fêtes La Machine dimanche 30 novembre 2025.
Salle des fêtes Rue de Decize La Machine Nièvre
Gratuit
Début : 2025-11-30 15:30:00
fin : 2025-11-30 17:30:00
2025-11-30
L’Orchestre d’Harmonie de La Machine vous invite à un concert exceptionnel placé sous le thème “Moteur… Musique”. Au programme les plus belles musiques de films revisitées avec passion.
Près de trente musiciens se réuniront sur scène pour transporter le public au cœur de l’univers cinématographique et éveiller l’imaginaire
Entrée gratuite .
Salle des fêtes Rue de Decize La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
