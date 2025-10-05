Concert de l’Orient à l’Occident Tours

Concert de l’Orient à l’Occident Tours dimanche 5 octobre 2025.

Concert de l’Orient à l’Occident

Place Michelet Tours Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2025-10-05 16:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

L’association Les amis des langues anciennes vous invite à partager un moment de musique vocal avec l’Ensemble Musical pour la Paix. Vous entendrez un programme de musique sacrée interprété par des chanteurs et des instrumentistes de tous les horizons géographiques et spirituels.

Les chants, traditionnels ou savants, sont issus des traditions chrétiennes d’orient et d’occident, juives et musulmanes. .

Place Michelet Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bachirelchami@gmail.com

English :

The association Les amis des langues anciennes invites you to share a moment of vocal music with the Ensemble Musical pour la Paix. You’ll hear a program of sacred music performed by singers and instrumentalists from all geographical and spiritual horizons.

German :

Der Verein Les amis des langues anciennes lädt Sie ein, einen Moment der Vokalmusik mit dem Ensemble Musical pour la Paix zu teilen. Sie werden ein Programm mit geistlicher Musik hören, das von Sängern und Instrumentalisten mit unterschiedlichem geografischem und spirituellem Hintergrund interpretie

Italiano :

L’associazione Les amis des langues anciennes vi invita a condividere un momento di musica vocale con l’Ensemble Musical pour la Paix. Ascolterete un programma di musica sacra eseguito da cantanti e strumentisti provenienti da tutti gli orizzonti geografici e spirituali.

Espanol :

La asociación Les amis des langues anciennes le invita a compartir un momento de música vocal con el Ensemble Musical pour la Paix. Escuchará un programa de música sacra interpretado por cantantes e instrumentistas procedentes de todos los horizontes geográficos y espirituales.

