Concert de L’Orphéon de Bayeux Grange à Dîme Asnelles

Asnelles

Concert de L’Orphéon de Bayeux

Grange à Dîme Chemin de la Dîme Asnelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 19:30:00

Date(s) :

2026-06-06

L’Orphéon de Bayeux fête ses180 ans ! Au programme de ce concert anniversaire Chansons au cinéma par le P’tit Chœur et le chœur d’Hommes de l’Orphéon de Bayeux. Direction Chantal Ravao et Valérie Fossard Piano Mélanie Ghestin

L’Orphéon de Bayeux fête ses180 ans !

Au programme de ce concert anniversaire Chansons au cinéma par le P’tit Chœur et le chœur d’Hommes de l’Orphéon de Bayeux.

Direction Chantal Ravao et Valérie Fossard

Piano Mélanie Ghestin .

Grange à Dîme Chemin de la Dîme Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 6 67 10 78 55 contact.orpheon@orange.fr

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English : Concert de L’Orphéon de Bayeux

The Bayeux Orphéon celebrates its 180th anniversary! On the programme for this anniversary concert: Chansons au cinéma by the P’tit Chœur and the Bayeux Orphéon Men’s Choir. Conductors: Chantal Ravao and Valérie Fossard Piano: Mélanie Ghestin

L’événement Concert de L’Orphéon de Bayeux Asnelles a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Gold Beach