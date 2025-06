Concert de l’Orphéon – Eglise saint Vincent Salies-de-Béarn 24 juin 2025 07:00

Pyrénées-Atlantiques

Concert de l’Orphéon Eglise saint Vincent 13 rue saint Vincent Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-24

fin : 2025-06-24

Date(s) :

2025-06-24

Si l’Orphéon a plus d’un siècle, le groupe s’attache à renouveler son répertoire pour explorer de nouveaux textes, de nouvelles mélodies, de nouvelles langues même ! Les visages et les voix changent, les anciens partent et de nouveaux arrivent mais l’esprit de l’Orphéon perdure: une exigence de qualité musicale au service d’un partage de l’amour des textes et des harmonies. La transmission d’un patrimoine que les orphéonistes sont fiers de porter dans leurs voix !

Venez nombreux pour passer un moment suspendu dans le temps. .

Eglise saint Vincent 13 rue saint Vincent

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Concert de l’Orphéon

German : Concert de l’Orphéon

Italiano :

Espanol : Concert de l’Orphéon

L’événement Concert de l’Orphéon Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2025-06-10 par OT Béarn des Gaves