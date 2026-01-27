Concert de l’osul Eglise Notre Dame au Cierge Épinal

Concert de l’osul

Retrouvez l’Orchestre Symphonique Universitaire de Lorraine (OSUL),

Laissez vous emporter dans un voyage au travers des musiques populaires, classiques et d’incontournables musiques de films.

Une belle idée pour une soirée musicale avec la participation de la violoncelliste Cyrielle Golin.

L’OSUL vous attend nombreux.ses!!Tout public

Eglise Notre Dame au Cierge 10 Rue Maréchal de Lattre de Tassigny Épinal 88000 Vosges Grand Est

English :

Join the Orchestre Symphonique Universitaire de Lorraine (OSUL),

Let us take you on a journey through popular and classical music, as well as unmissable film scores.

A wonderful idea for a musical evening with the participation of cellist Cyrielle Golin.

The OSUL awaits you!

