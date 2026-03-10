Concert de l’OSUN Eglise Saint-Louis de Montfort Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-27 20:30 – 22:00

Gratuit : non 20€ – 10€ – 0 Tarif plein : 20 €Tarif réduit : 10 € : 10-18 ans, étudiant, demandeur d’emploiGratuit <10 ans En famille Depuis de nombreuses années, Renaud Garcia-Fons développe une vision universelle de la contrebasse. Entre maîtrise technique et escapades lyriques, la contrebasse devient entre ses mains un instrument solo à part entière dont le son est immédiatement reconnaissable.Passionné de composition et d'écriture pour différents ensembles Oriental Bass, Navigatore, etc, ainsi que pour la musique de film, Renaud Garcia-Fons nous invite ici à une rencontre sur le thème du voyage.Profitant de la riche palette de timbres et de couleurs quon orchestre symphonique, tel que l'OSUN, peut apporter, Renaud Garcia-Fons a composé un répertoire qui puise son inspiration à la fois dans la musique classique et dans diverses musiques traditionnelles, flamenco, musique afro-latine, musique orientalee et balkanique...Pus qu'un simple rapprochement, il s'agit de développer en coopération avec l'orchestre une forme musicale à la fois écrite et improvisée, intégrant la rigueur de l'interprétation classique et la liberté de la musique improvisée.L'oeuvre concertante de Renaud Garcia-Fons n'a jamais été jouée en France. Ce sera un première. Eglise Saint-Louis de Montfort Saint-Herblain 44800 https://www.helloasso.com/associations/musicampus/evenements/l-osun-invite-renaud-garcia-fons-27-mars-2026

Afficher la carte du lieu Eglise Saint-Louis de Montfort et trouvez le meilleur itinéraire

