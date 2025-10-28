Concert de l’OSUR Le Diapason – Université de Rennes Rennes Jeudi 11 décembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Orchestre symphonique Universitaire de Rennes

### **Concert de l’OSUR**

L’OSUR vous embarque dans le sillage de compositrices et compositeurs

dont les visions de l’océan ne manqueront pas de faire voyager le public.

► **Jeudi 11 décembre à 20h30**

Le Diapason > Réservation (bientôt disponible)

Étudiant·es Gratuit • Réservation conseillée !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-11T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-11T22:30:00.000+01:00

https://diapason.univ-rennes.fr/

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien