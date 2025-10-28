Concert de l’OSUR Le Diapason – Université de Rennes Rennes
Concert de l’OSUR Le Diapason – Université de Rennes Rennes Jeudi 11 décembre, 20h30 Ille-et-Vilaine
Orchestre symphonique Universitaire de Rennes
### **Concert de l’OSUR**
L’OSUR vous embarque dans le sillage de compositrices et compositeurs
dont les visions de l’océan ne manqueront pas de faire voyager le public.
► **Jeudi 11 décembre à 20h30**
Le Diapason > Réservation (bientôt disponible)
Étudiant·es Gratuit • Réservation conseillée !
Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68
G.julien