Concert de louange PRAISE Église Saint-Martin Mauges-sur-Loire

Concert de louange PRAISE

Église Saint-Martin Place de l’Église Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Rendez-vous pour un concert unique à l’église Saint-Martin à Mauges-sur-Loire.

La commune de La Pommeraye accueillera le vendredi 5 décembre à 20h45 un grand concert de louange avec le groupe parisien PRAISE, à l’église Saint-Martin.

Après Natasha St-Pier et le groupe GLORIOUS, la paroisse renouvelle son envie de proposer un moment fort, ouvert à tous et pensé pour rassembler toutes les générations.

Au programme musique vivante, joie, émotions et témoignages, pour une véritable soirée de partage et de cœur-à-cœur. Que vous soyez croyants, curieux, en famille, entre amis ou simplement en quête d’un moment qui fait du bien, chacun est le bienvenu. .

English :

Join us for a unique concert at Saint-Martin church in Mauges-sur-Loire.

