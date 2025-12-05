Concert de louange PRAISE Église Saint-Martin Mauges-sur-Loire
Église Saint-Martin Place de l’Église Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-12-05 20:45:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Rendez-vous pour un concert unique à l’église Saint-Martin à Mauges-sur-Loire.
La commune de La Pommeraye accueillera le vendredi 5 décembre à 20h45 un grand concert de louange avec le groupe parisien PRAISE, à l’église Saint-Martin.
Après Natasha St-Pier et le groupe GLORIOUS, la paroisse renouvelle son envie de proposer un moment fort, ouvert à tous et pensé pour rassembler toutes les générations.
Au programme musique vivante, joie, émotions et témoignages, pour une véritable soirée de partage et de cœur-à-cœur. Que vous soyez croyants, curieux, en famille, entre amis ou simplement en quête d’un moment qui fait du bien, chacun est le bienvenu. .
Église Saint-Martin Place de l’Église Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 74 70 nouvellealliance49@orange.fr
English :
Join us for a unique concert at Saint-Martin church in Mauges-sur-Loire.
