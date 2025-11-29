Concert de Louis Chedid Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge
Concert de Louis Chedid Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge samedi 29 novembre 2025.
Concert de Louis Chedid
Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) Saint-Michel-sur-Orge Essonne
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date :
Début : 2025-11-29 19:00:00
fin : 2025-11-29 21:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Avec une grande humanité, Louis Chedid, auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste, partage ses chansons avec passion et une authenticité rare qui captive le public.
Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org
English :
With great humanity, Louis Chedid, author, composer, performer and multi-instrumentalist, shares his songs with passion and a rare authenticity that captivates audiences.
German :
Mit großer Menschlichkeit teilt Louis Chedid, Autor, Komponist, Interpret und Multi-Instrumentalist, seine Lieder mit Leidenschaft und einer seltenen Authentizität, die das Publikum in seinen Bann zieht.
Italiano :
Louis Chedid, autore, compositore, interprete e polistrumentista, condivide le sue canzoni con passione e una rara autenticità che cattura il pubblico.
Espanol :
Louis Chedid, autor, compositor, intérprete y multiinstrumentista, comparte sus canciones con pasión y una rara autenticidad que cautiva al público.
